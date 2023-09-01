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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:49

10 фото с линейки 1 сентября из школы №88 в Ижевске

Линейки прошли в школах Ижевска в честь 1 сентября
Анастасия Захарова
Первый звонок

Первый звонок

Фото: Мария Бакланова

В школах Ижевска прошли линейки в честь 1 сентября. Наш фотограф поделился кадрами с мероприятия в школе №88 Ижевска.

В школу №88 пришли первоклассники

В школу №88 пришли первоклассники

Фото: Мария Бакланова

Выступление барабанщиков

Выступление барабанщиков

Фото: Мария Бакланова

Малыши предвкушают новую жизнь

Малыши предвкушают новую жизнь

Фото: Мария Бакланова

Ребята уже вовсю знакомятся друг с другом

Ребята уже вовсю знакомятся друг с другом

Фото: Мария Бакланова

Все нарядные и с букетами

Все нарядные и с букетами

Фото: Мария Бакланова

Подозреваем, эти малышки станут соседками по парте

Подозреваем, эти малышки станут соседками по парте

Фото: Мария Бакланова

Каких только нет букетов!

Каких только нет букетов!

Фото: Мария Бакланова

1 сентября – это много эмоций

1 сентября – это много эмоций

Фото: Мария Бакланова

Торжественные мероприятия проходят во всем городе. А КП рассказывала, каким было 1-е сентября у советских школьников.

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