10 фото с линейки 1 сентября из школы №88 в Ижевске

Первый звонок
Фото: Мария Бакланова
В школах Ижевска прошли линейки в честь 1 сентября. Наш фотограф поделился кадрами с мероприятия в школе №88 Ижевска.
В школу №88 пришли первоклассники
Фото: Мария Бакланова
Выступление барабанщиков
Фото: Мария Бакланова
Малыши предвкушают новую жизнь
Фото: Мария Бакланова
Ребята уже вовсю знакомятся друг с другом
Фото: Мария Бакланова
Все нарядные и с букетами
Фото: Мария Бакланова
Подозреваем, эти малышки станут соседками по парте
Фото: Мария Бакланова
Каких только нет букетов!
Фото: Мария Бакланова
1 сентября – это много эмоций
Фото: Мария Бакланова
Торжественные мероприятия проходят во всем городе. А КП рассказывала, каким было 1-е сентября у советских школьников.
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