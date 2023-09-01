Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» в 2023 году отменили

ЧИЖ в этом году отменился Фото: Архив КП

В Ижевске отменили традиционный книжный фестиваль «Читай, Ижевск!». Об этом сообщают организаторы ВКонтакте.

«Но в этом году звезды, к сожалению, не сошлись. ЧИЖ по техническим причинам не состоится», – говорится в сообщении.

Праздник книг перенесли на следующий год. Пока в качестве даты проведения мероприятия указано 6–8 сентября 2024.

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