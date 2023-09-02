Запланированный на 2023 год ремонт 79 дорог Удмуртии успевают выполнить в срок

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

79 дорог протяженностью 118 км в Удмуртии должны успеть отремонтировать за 2023 год в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). 52 дороги (38,9 км) из этого числа ведут к школам и детским садам, их также обеспечивают искусственными неровностями и освещением. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Как уточнил во время прямого эфира на канале «Моя Удмуртия» Глава региона Александр Бречалов, в программу вошли 5 республиканских трасс и 35 муниципальных дорог. По состоянию на 1 сентября уже было выполнено 85 % работ. Отремонтированы 38 дорожных объектов в Можге, а также в Можгинском, Шарканском, Воткинском, Сарапульском, Вавожском, Увинском и Малопургинском районах.

Глава Удмуртии выразил уверенность, что все объекты будут сданы в срок, до дождей и заморозков, несмотря на то, что среди них есть весьма непростые. Погода в этом году позволила начать работы раньше обычного – с 15 апреля, – так что задержек быть не должно.

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