Глава Удмуртии рассказал о будущих задачах нового мэра столицы региона

За 4 года было сделано многое, но предстоит сделать еще больше Фото: Амир Закиров

Новому мэру Ижевска предстоит решать вопросы с содержанием улиц и развивать экономические возможности столицы Удмуртии. Об этом в рамках прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 1 сентября рассказал Глава региона Александр Бречалов.

При этом он выразил благодарность бывшему градоначальнику Олегу Бекмеметьеву, который находится под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий.

«Я благодарю Олега Бекмеметьева за то, что он сделал за минувшие четыре года. Мы дождемся результатов следствия, и я надеюсь, для нас все станет открыто и понятно», – сказал Александр Бречалов.

Однако, по словам Главы Удмуртии, для развития Ижевска предстоит сделать еще больше. Например, ситуация с уборкой улиц зимой за последние годы улучшилась, но все равно неидеальна. То же самое касается весенней уборки смета и покосов травы на газонах в летнее время.

Также нового мэра ждут большие планы в рамках инвестиционной программы, касающейся ЖКХ. Кроме того, ему следует обратить внимание на развитие экономических возможностей города, в том числе, в кооперации с Завьяловским районом.

Напомним, нового главу Ижевска должны избрать 5 сентября, сейчас кандидатов осталось двое – это Дмитрий Чистяков, и.о. замглавы Ижевска по социальной политике, и Александр Бадица, председатель Общественной палаты города.

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