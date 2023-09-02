2 сентября в Ижевске проходит фестиваль клубов и секций «Танцующие»

Фото: Хореографическое отделение ДШИ №9 г.Ижевск, vk.com/9vdohnovenie

В субботу, 2 сентября, на Центральной площади Ижевска стартовал фестиваль «Танцующие». Как сообщил временно исполняющий полномочия Главы города Дмитрий Чистяков на официальной странице ВКонтакте, участие в мероприятии приняли более 100 танцевальных секций и клубов города для разных возрастов.

Ижевчане и гости столицы Удмуртии смогли не только посмотреть красочные выступления, но и подобрать кружок для ребенка, а еще принять участие в мастер-классах.

Фестиваль продлится до 21:00, вход на него свободный для всех желающих.

А для тех, кто не успел на нем побывать, КП-Ижевск собрала самые яркие моменты.

Фото: vk.com/9vdohnovenie

Фото: Асфира Соболева

Фото: vk.com/9vdohnovenie

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Депутат призвал строже наказывать водителей за объезд пробок по обочинам

В Удмуртии легковушка сбила нетрезвую женщину рядом пешеходным переходом

Реконструкция дороги от Ижевска до аэропорта запланирована на 2025-2026 годы