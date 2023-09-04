Тротуар благоустроят у библиотеки им. Л. Толстого в Ижевске

Так выглядит дорога сейчас. Фото: пресс-служба администрации города

В Ижевске в ближайшее время начнется благоустройство тротуара у библиотеки им. Льва Толстого по ул. Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба города.

Вдоль пути уберут аварийные деревья. Появятся пандусы и широкие ступени, перила вдоль проезжей части.

О сроках окончания работ не сообщается.

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