Сотрудники ГИБДД спасли жителя Удмуртии с сильным кровотечением

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает Фото: Диля Ахмадишина

Сотрудники ГИБДД в Завьялово во время патрулирования помогли доставить в районную больницу местного жителя с сильным кровотечением. Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа.

За помощью к полицейским обратилась супруга пострадавшего. Женщина объяснила, что ее муж поранил руку во время работы с электроинструментом. Стражи порядка подошли к машине, в которой находился раненый, и после быстрого осмотра решили сопроводить семью в ближайшую больницу. Отмечается, что жена мужчины не знала, где находится медучреждение.

Один из полицейских сел за руль машины обратившихся за помощью, а другой вернулся в служебное авто.

«Благодаря оперативным действиям полицейских мужчине была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», – отмечается в ведомстве.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Супруга пострадавшего поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь.

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