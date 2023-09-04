Двое погибли во время пожара в деревянном доме в Удмуртии 4 сентября

Причина пожара устанавливается. Фото: МЧС Удмуртии

4 сентября в 1:00 в деревне Калашур Киясовского района по неизвестной причине загорелся деревянный одноэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Во время тушения пожарные обнаружили тела двух человек: женщины 1957 и мужчины 1975 годов рождения. Отмечается, что всего на момент пожара в доме находились трое, но одному мужчине удалось вовремя выйти на улицу.

В результате пламя повредило стены и уничтожило кровлю, имущество и внутреннюю отделку дома. Общая площадь пожара составила 70 кв.м. На данный момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В ведомстве отмечают, что всего за минувшие дежурные сутки в регионе зарегистрировали 7 пожаров. Данный случай является самым серьезным из них.

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