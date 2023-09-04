Мужчина и 7-месячный ребенок пострадали в ДТП в районе аэропорта в Удмуртии

Машины столкнулись недалеко от аэропорта 3 сентября. Фото: скриншот из видео ИГГС

3 сентября в 12:00 на первом км дороги «Аэропорт – Воткинск» в Завьяловском районе столкнулись две легковушки. Об этом сообщает группа ВКонтакте ИГГС.

По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения за рулем «Лады Веста» нарушил ПДД и врезался в «ВАЗ-2106», водитель которого двигался перед лихачем.

В результате столкновения пострадал водитель «ВАЗа» 1950 года рождения, а также 7-месячный ребенок, который находился в «Ладе».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое погибли погибли во время пожара в деревянном доме в Удмуртии 4 сентября

Тротуар благоустроят у библиотеки им. Л. Толстого в Ижевске

Жителям Удмуртии рассказали, как выбрать первый смартфон для ребенка