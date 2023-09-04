Неизвестные разбили остановку в Первомайском районе Ижевска

Заходить на остановку теперь может быть не безопасно. Фото: @dpizh

В столице Удмуртии неизвестные разбили стекло в конструкции павильона на остановке «Переулок Восточный». Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

На фото ижевчанки Елены видно, что стекло из боковой стороны павильона полностью выбито. Осколки и стеклянная крошка рассыпаны на территории всей остановки.

Личности вандалов, а также сроки ремонта павильона на данный момент неизвестны.

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