Изнасиловали и ограбили: в столице Удмуртии раскрыли преступление, которое совершили еще в 2004 году

Один из обвиняемых уже скончался
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске по обвинению в изнасиловании осудят 42-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина и его сообщник совершили преступление еще в апреле 2004 года.
По версии следствия, мужчины напали на 20-летнюю пострадавшую ночью и, угрожая убийством, изнасиловали ее, а затем ограбили. Преступление произошло в Ленинском районе города.
На данный момент один из обвиняемых уже скончался. Доказать вину мужчин удалось с помощью результатов генотипоскопической экспертизы вещей, которые изъяли с места преступления. Генотипы сообщников совпали с данными насильников. Кроме того, вину мужчин доказывают показания свидетелей.
Уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), части 2 статьи 32 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) направлено в суд. Отметим, что по статье 78 УК РФ срок давности изнасилования совершеннолетней жертвы составляет 10 лет. По истечению этого времени осужденный освобождается от уголовной ответственности.
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