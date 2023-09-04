100 тысяч рублей отсудила жительница Глазова у хозяина напавшей на нее собаки

Собака находилась на улице без поводка Фото: Архив КП

Жительница Глазова выиграла суд против хозяина собаки, которая напала на нее во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба районного суда города.

Собака набросилась на пострадавшую и покусала ее руки и ноги. Отмечается, что животное выгуливалось без поводка. После произошедшего женщину доставили в больницу, где она прошла необходимое лечение в травматологическом отделении.

Пострадавшая подала на хозяина собаки в суд и потребовала компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Суд встал на сторону женщины и частично удовлетворил ее требования. Хозяин собаки заплатит пострадавшей 100 тысяч рублей.

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