Возгорание потушили за 15 минут: жители Глазова заметили черный дым в районе ЧМЗ

О пострадавших не сообщается. Фото: @glazovlife

4 сентября в 13:50 на объекте филиала РИР – на насосной станции оборотного водоснабжения в Глазове – произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба организации ВКонтакте.

Отмечается, что возгорание потушили за 15 минут работниками филиала.

«Водоснабжение города не прерывалось и осуществляется в штатном режиме. Причины инцидента устанавливаются», – сообщают специалисты.

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