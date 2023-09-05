Почти килограмм наркотиков изъяли полицейские у сожителей из Воткинска

Обвиняемые привезли партию наркотиков из Москвы. Фото: МВД по Удмуртии

Ранее судимого 39-летнего жителя Воткинска и его 40-летнюю сожительницу обвиняют в попытке продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В мае 2023 года с обвиняемыми связался их преступный куратор и дал задание забрать партию наркотиков из Москвы. Сожители отправились в столицу на машине, забрали из тайника запрещенные вещества, а затем вернулись в Воткинск для их продажи. В съемной квартире обвиняемых, где также жили двое детей, наркозакладчики расфасовали привезенные наркотики для продажи.

Полицейские задержали сожителей около подъезда их дома, когда они отправились делать закладки. При осмотре в карманах одежды женщины было обнаружено 26 свертков с наркотиками. Позднее в квартире обвиняемых было обнаружено еще 200 свертков с запрещенными веществами, а также пакеты с 626 г героина и 243 г метадона. В общей сложности у пары обнаружили и изъяли 934 г наркотиков.

Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах) направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет колонии.

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