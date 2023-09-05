С 5 по 7 сентября трамваи в Ижевске не будут останавливаться у «Океана»

Почти 3 дня пассажирам придется выходить на других остановках Фото: Мария Бакланова

Трамваи в Ижевске временно перестанут останавливаться возле магазина «Океан». Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с ремонтом посадочных площадок на улице Кирова.

Ограничение будет действовать с 8:00 вторника, 5 сентября, до 5:00 четверга, 7 сентября. Отмечается, что трамвайные остановки «Океан» не будут работать в обоих направлениях. То есть тем, кто всегда выходил у «Океана» придется выходить на остановку раньше или на остановку позже и проделывать часть пути пешком.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти килограмм наркотиков изъяли полицейские у сожителей из Воткинска

Возгорание потушили за 15 минут: жители Глазова заметили черный дым в районе ЧМЗ

Мужчина и 7-месячный ребенок пострадали в ДТП в районе аэропорта в Удмуртии