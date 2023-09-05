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НовостиОбщество5 сентября 2023 3:01

Погода в Ижевске на день: 5 сентября ожидаются небольшие дожди и до +23 градусов

С утра местами по Удмуртии ожидается густой туман
Екатерина АРДАШЕВА
Прогноз для ижевчан на вторник

Прогноз для ижевчан на вторник

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доброе утро, Ижевск! КП-Ижевск расскажет, каким будет прогноз на вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 сентября в столице республики ожидается облачная погода и небольшие дожди. Рано утром возможны туманы с ухудшением видимости на расстоянии 500 м и даже меньше.

Температура воздуха днем составит +21.. +23°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 3-8 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, будет около +10°С. Дожди продолжатся. Ветер изменится на восточный и будет очень слабым.

Желаем вам отличного дня!

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