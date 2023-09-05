Погода в Ижевске на день: 5 сентября ожидаются небольшие дожди и до +23 градусов

Прогноз для ижевчан на вторник
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Доброе утро, Ижевск! КП-Ижевск расскажет, каким будет прогноз на вторник.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 сентября в столице республики ожидается облачная погода и небольшие дожди. Рано утром возможны туманы с ухудшением видимости на расстоянии 500 м и даже меньше.
Температура воздуха днем составит +21.. +23°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 3-8 м/с.
Вечером, по данным гидрометцентра России, будет около +10°С. Дожди продолжатся. Ветер изменится на восточный и будет очень слабым.
Желаем вам отличного дня!
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