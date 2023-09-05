Пьяный житель Удмуртии до смерти избил мужчину

Приговор еще не вступил в законную силу Фото: Амир Закиров

41-летнего жителя Ярского района Удмуртии осудили на 7 лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в исправительную колонию строгого режима он должен отправиться, так как причинил тяжкий вред здоровью другого человека, что повлекло за собой смерть потерпевшего.

Глазовский районный суд установил, что нетрезвый обвиняемый ночью в марте 2023 года напал на другого мужчину и, нанеся ему множественные удары, ушел. Так как удары пришлись в области жизненно важных органов, потерпевший спустя некоторое время скончался из-за полученных повреждений.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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