Александр Бречалов: «Новый глава Ижевска в режиме 24/7 будет на связи со мной»

Свою речь глава Удмуртии начал с благодарности бывшему мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву Фото: Сергей ГРАЧЕВ

5 сентября в Ижевске началась очередная сессия заседания депутатов Гордумы, на которой будет избран новый градоначальник столицы Удмуртии. На открытии заседания выступил глава региона Александр Бречалов.

«Хочу начать со слов благодарности Бекмеметьеву. Коллеги, Фарит Ильдусович, вы в стороне-то не стойте. Мы никогда не выгораживали тех, кто преступил закон. Но надо и понимать, что изменилось. Просьба: у вас все полномочия, чтобы требовать максимально открытого расследования», – сказал руководитель республики.

Бречалов назвал должность главы города «расстрельной», а также отметил, что перед следующим мэром будут стоять «очень серьезные задачи».

«Город классный! Первый вопрос будущему градоначальнику — навести порядок в хозяйстве. Тот, кого вы выберете, будет фактически зампредом правительства, отвечающим за Ижевск. Следующий глава города в режиме 24/7 будет на связи со мной. Это не обсуждается», – заявил Александр Бречалов.

После завершения речи глава Удмуртии покинул заседание. Бречалов отметил, что хотел бы присутствовать в течение всей сессии, но обстоятельства не позволяют.

Отметим, что следить за выборами следующего мэра можно в прямом эфире.

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