6% тела в ожогах: во время электросварочных работ на ижевчанине загорелась одежда

Врачи отпустили мужчину домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 сентября в 10:30 на улице Кооперативная в Ижевске во время проведения электросварочных работ на мужчине загорелась одежда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Страшный инцидент произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности. В результате мужчина 1998 года рождения получил ожоги 6% тела. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Медики осмотрели потерпевшего, оказали необходимую помощь, а затем отпустили его домой.

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