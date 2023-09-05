Представился сержантом полиции: ижевчанин дважды ограбил пенсионера, который думал, что помогает сестре

Молодому человеку грозит до 6 лет колонии Фото: Амир Закиров

В Ижевске по подозрению в мошенничестве задержали 18-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, участник преступной группы, членом которой был задержанный, позвонил потерпевшему, представился полицейским, а затем убедил в том, что его сестра стала виновницей ДТП. Для снятия ответственности с родственницы пожилому мужчине нужно было заплатить деньги. Через некоторое время к его дому подъехал подозреваемый и забрал у пенсионера 350 тысяч рублей.

Затем мошенники вновь позвонили потерпевшему и заявили, что уже полученных денег недостаточно и нужно добавить еще 500 тысяч. Пенсионер согласился и вновь отдал названную сумму все тому же курьеру. В ведомстве отмечается, что во время беседы с пожилым мужчиной мошенник представлялся сержантом полиции.

После задержания молодой человек объяснил, что большую часть украденных денег он отправил куратору, но определенную сумму оставил себе в качестве награды. Эти средства он потратил на новый мобильный телефон, одежду и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Сейчас безработный и ранее судимый ижевчанин находится в заключении под стражей. Ему грозит до 6 лет колонии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дмитрий Чистяков назначен на пост главы Ижевска

С 5 по 7 сентября трамваи в Ижевске не будут останавливаться у «Океана»

Стоимость свободы: дома под управлением «Городской УК», которым запретили менять компанию, уходят от нее