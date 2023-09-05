Грозы и сильный ветер ожидаются в Удмуртии 5 сентября

Плохая погода сохранится до конца дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 сентября местами по Удмуртии ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Жителей республики просят соблюдать меры безопасности, в том числе избегать отдельно стоящих деревьев, стогов сена, печных труб и высотных зданий. В ведомстве также отмечают, что при наличии воды на поверхности земли разряд молнии может попасть в человека, находящегося от места удара на расстоянии метра.

В случае аварии на энергообъектах или при нарушении подачи электричества можно обратиться по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дмитрий Чистяков назначен на пост главы Ижевска

Жителей Ижевска приглашают на обсуждение благоустройства территории набережной

Стоимость свободы: дома под управлением «Городской УК», которым запретили менять компанию, уходят от нее