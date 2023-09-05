Жителей Ижевска приглашают на обсуждение благоустройства территории набережной

Результаты обсуждения с горожанами лягут в основу проекта по обновлению участка эспланады Фото: Мария Бакланова

14 сентября в 18:30 в школе №27 Ижевска (улица Карла Маркса, 288А) пройдет обсуждение благоустройства территории у монумента «Дружбы народов». Об этом сообщает пресс-служба центра территориального развития Удмуртии.

Вход на мероприятие открыт для всех желающих. На встрече горожане смогут предложить идеи по обновлению, а также дальнейшему развитию пространства. Результаты встречи станут основой общественного задания на проектирование участка эспланады.

Для посещения обсуждения необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке, а затем принести паспорт или любой другой документ, который сможет подтвердить вашу личность.

Напомним, до недавнего времени ступени спуска к набережной находились в плачевном состоянии. Однако после выговора главы Удмуртии Александра Бречалова местные власти взялись за обустройство объекта и провели поддерживающий ремонт. Однако предварительный срок полноценной реконструкции спуска назначен на 2025 год. Сейчас ремонт лестницы оценивается в 25-30 млн рублей.

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