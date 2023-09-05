Зубную коронку обнаружили врачи Удмуртии в легких пациента

Сейчас мужчина идет на поправку. Фото: t.me/elvira_pinchuk

Врачи Глазовской межрайонной больницы столкнулись с удивительным случаем: в легких одного из пациентов была обнаружена зубная коронка. Об этом сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Мужчина был госпитализирован в больницу из-за инсульта, а позднее у него также выявили двустороннюю пневмонию. Для более глубокого изучения его состояния медики провели рентген.

«Каково же было удивление врачей, когда на снимках в легких был обнаружен инородный предмет, оказавшийся зубной коронкой», – отмечает Пинчук.

После этого пациента экстренно прооперировали. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он идет на поправку. О том, как коронка попала в легкие, не знает даже сам пациент.

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