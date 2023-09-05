107 томов уголовного дела: дело об очередной финансовой пирамиде раскрыли в столице Удмуртии

Гуляшинова взята под стражу в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В Ижевске по обвинению в мошенничестве осудили бывшего председателя Общественной палаты города и руководителя «ФК «ГИД» Людмилу Гуляшинову, а также главного бухгалтера организации Хуртину С. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В июле 2014 года сообщницы создали организацию «ГИД». Женщины наняли сотрудников, которые размещали рекламу организации, а также сообщали клиентам ложную информацию о возврате денег по заключенным договорам ценных бумаг с высокими начисленными процентами за счет прибыли, якобы получаемой от коммерческой деятельности ООО «ФК «ГИД» по приобретению акций крупных российских организаций, земельных участков в поселке «Домоседово» Завьяловского района, строительству многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода» по ул. Автономной в Ижевске, а также от брокерской деятельности.

Клиенты компании были уверены, что получают реальную прибыль от вложенных в компанию денег. Однако на деле фирма не занималась инвестициями, а выплаты потерпевшим проводились за счет денег других клиентов. Таким образом в период с июля 2014 года по сентябрь 2018 года женщины украли более 233 млн рублей у 171 потерпевшего. Отмечается, что подчиненные осужденных не знали о преступной деятельности организации.

Экс-председатель общественной палаты Гуляшинова также легализовала 1,5 млн рублей из украденных денег, а затем купила на эту сумму машину.

Объем материалов уголовного дела составил 107 томов. В судебном заседании сообщницы не признали вины. Суд приговорил Гуляшинову Л. к 5 годам заключения в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей. Хуртину С. приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

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