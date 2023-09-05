Будет дым и открытый огонь: МЧС проведут учения в первой «хрущевке» столицы Удмуртии

Горожан просят соблюдать спокойствие. Фото: t.me/mchsUR

6 сентября в 8:00 в доме №9 на улице Ленина пройдут масштабные пожарные учения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

«В том числе планируются практические мероприятия с применением открытого огня», – предупреждают пожарные. Из-за этого в районе первой «хрущевки» города будет дымно.

Горожан просят не паниковать, соблюдать спокойствие и не мешать работе пожарных.

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