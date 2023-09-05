Индекс промышленного производства Удмуртии на 4,5% превысил общий показатель России

За первые 7 месяцев 2023 года индекс промышленного производства Удмуртии составил 107,1% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За первые семь месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Удмуртии достиг 107,1%. Об этом сообщает министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев. Политик также подчеркнул, что этот показатель на 1,2% выше среднего значения в Приволжском федеральном округе и на 4,5% превышает средний уровень по всей России.

Отрасль «Обрабатывающие производства» в Удмуртии заняла второе место среди всех регионов Приволжского федерального округа с индексом промышленного производства в размере 120,6%. Общий объем дохода от этой продукции превысил 275 миллиардов рублей.

Также следует отметить рост в следующих секторах производств:

– Металлургическое производство – 112,9%

– Производство готовых металлических изделий – 152,4%

– Производство электрического оборудования – 144,5%

– Производство одежды – 105,9%

– Производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 126,3%

– Производство машин и оборудования, не входящих в другие группы – 113,2%

– Производство прочих транспортных средств и оборудования – 162,6%.

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