Индекс промышленного производства Удмуртии на 4,5% превысил общий показатель России

За первые 7 месяцев 2023 года индекс промышленного производства Удмуртии составил 107,1%
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
За первые семь месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Удмуртии достиг 107,1%. Об этом сообщает министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев. Политик также подчеркнул, что этот показатель на 1,2% выше среднего значения в Приволжском федеральном округе и на 4,5% превышает средний уровень по всей России.
Отрасль «Обрабатывающие производства» в Удмуртии заняла второе место среди всех регионов Приволжского федерального округа с индексом промышленного производства в размере 120,6%. Общий объем дохода от этой продукции превысил 275 миллиардов рублей.
Также следует отметить рост в следующих секторах производств:
– Металлургическое производство – 112,9%
– Производство готовых металлических изделий – 152,4%
– Производство электрического оборудования – 144,5%
– Производство одежды – 105,9%
– Производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 126,3%
– Производство машин и оборудования, не входящих в другие группы – 113,2%
– Производство прочих транспортных средств и оборудования – 162,6%.
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