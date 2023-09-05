17-летняя жительница Удмуртии подозревается в угоне автомобиля ее знакомого

Девушка вытащила ключи от машины из одежды потерпевшего Фото: Амир Закиров

В Завьяловском районе в угоне автомобиля подозревается 17-летняя студентка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, первокурсница угнала автомобиль 20-летнего потерпевшего, которого она встретила на сайте знакомств. Молодые люди договорились арендовать домик, встретиться и пригласить друзей. В день преступления заявитель и его друг сильно выпили, а затем уснули. Этим и воспользовалась подозреваемая. Студентка вытащила из одежды юноши ключи от машины и предложила подругам покататься. После поездки девушки бросили авто на соседней улице и разошлись по домам.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон). Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 3 лет колонии. Угнанный автомобиль вернули владельцу.

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