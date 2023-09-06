Экс-полицейских и предпринимателя осудят в Удмуртии за бандитизм

Обвиняемым грозит до 15 лет колонии. Фото: elements.envato.com

В Удмуртии по обвинению в бандитизме осудят руководителя коммерческой организации и бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год обвиняемые украли 2,6 млн рублей у жителя Челябинской области, продав грузовик, собственниками которого они не являлись.

Также в 2018 году 4 члена группы инсценировали кражу застрахованного автомобиля и таким образом украли 750 тысяч рублей. Сокрыть преступление помог другой член банды – сотрудник правоохранительных органов.

В 2020 году трое членов группировки вымогали у одного из потерпевших 7 млн рублей. Для этого они угрожали мужчине и его семье, а также уничтожали его имущество.

Осенью 2021 года один из обвиняемых – руководитель коммерческой организации – избежал административной ответственности по делу о нарушении ПДД. Скрыть доказательства помог знакомый ему страж порядка.

Также в марте 2022 года 6 обвиняемых совершили разбойное нападение на 4 жителей Москвы, которых ранее выманили в Ижевск под предлогом продажи авто. Члены банды замаскировались под полицейских и с применением огнестрельного оружия, электрошокеров и телескопических дубинок требовали у потерпевших 10 млн рублей.

Кроме того, весной 2022 года четверо обвиняемых совершили очередное разбойное нападение, украв строительную технику на сумму 9 млн рублей. Затем сообщники украли у жителя Приморского края более 3 млн рублей. Для этого они в очередной раз продали автомобиль (экскаватор-погрузчик), распоряжаться которым не имели права.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), части 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой), части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущество в особо крупном размере), частей 1, 2 статьи 209 УК РФ (создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых ею нападениях), части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении) направлено в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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