Движение транспорта перекроют в центральном квадрате Ижевска 10 сентября

Движение общественного транспорта перенаправят на другие улицы. Фото: администрация Ижевска
10 сентября в столице Удмуртии пройдет легкоатлетический забег «Динамовская миля». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в связи с мероприятием в центральном квадрате города введут ряд ограничений для транспорта.
Так, с 22:00 9 сентября до 6:00 10 сентября по маршруту забега будет запрещена парковка автомобилей. Сам забег пройдет с 8:30 до 14:30, спортсмены пробегут дистанцию по центральным улицам Ижевска.
В указанный период движение транспорта закроют на следующих улицах:
– ул. Пушкинская от ул. Кирова до ул. Ленина
– ул. Советская от ул. К. Маркса до ул. Удмуртская
– ул. Коммунаров от ул. Кирова до ул. Ленина
– ул. Красногеройская от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова
– ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до пл. 50 лет Октября
– ул. Наговицына от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинская
– пер. Широкий от ул. К. Маркса до ул. Коммунаров
– ул. Кирова от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса (встречное направление движения)
– ул. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Советская (встречное направление движения).
Движение общественного транспорта перенаправят на другие улицы. Жителей города просят отнестись к этой информации с пониманием и учитывать ее при составлении маршрута.
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