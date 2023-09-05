Глава Воткинска Алексей Заметаев: «Трудовой подвиг земляков во время Великой Отечественной войны должен быть увековечен»

Обращение о присвоении городу почетного звания поддержал президент страны. Фото: @id38097905

Воткинск будет носить звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев.

Обращение от Единой России о присвоении городу почетного звания на заседании Российского организационного комитета «Победа» поддержал президент России Владимир Путин.

Заметаев напомнил, что в 2022 году эту инициативу поддержали более 125 тысяч человек. В том числе не только воткинцы, но и жители других городов и районов Удмуртии.

«Наш город, безусловно, достоин такого звания. Трудовой подвиг земляков во время Великой Отечественной войны должен быть увековечен. Воткинцы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый героизм и самоотверженность. В заводских цехах наравне со взрослыми стояли те, кого мы сейчас называем «детьми войны». Звание «Город трудовой доблести» очень важно для всех поколений», – отметил градоначальник.

Напомним, в 2020 году Ижевску также было присвоено звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в сквере Победы была установлена стела высотой 17 метров.

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