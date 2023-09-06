Житель Ижевска до смерти избил одного собутыльника и серьезно покалечил другого

Мужчина признал вину в совершении преступлений. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в избиении и убийстве осудят 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 18 июня мужчины выпивал в компании двух знакомых в квартире в Городке Машиностроителей. Затем пьяные собутыльники поссорились. В ходе конфликта обвиняемый до смерти избил 31-летнего мужчину, а также нанес серьёзный вред здоровью другому 45-летнему товарищу.

Обвиняемый вину в совершении преступлений признал. Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 1 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью) направлено прокурору для утверждения обвинительного приговора. После этого дело передадут в суд.

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