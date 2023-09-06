Режим ЧС объявили в Завьяловском и Яганском лесничествах Удмуртии

Погибшие деревья восстановят в рамках нацпроекта «Экология» Фото: Амир Закиров

В Завьяловском и Яганском лесничествах, а также на территориях близлежащих населенных пунктах ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Решение правительства связано с последствиями сильного штормового ветра, который этим летом повредил и повалил большое количество деревьев. В результате дороги в лесничествах захламлены сухим валежником, который не только мешает проезду техники, но и представляет большую опасность окружающей среде, так как легко загорается.

«В настоящий момент мы проводим лесопатологические обследования на этих территориях – подтверждено повреждение на площади 565,7 га с объем подлежащей вырубке 142 тыс. кбм древесины», – сообщают специалисты.

Для компенсации погибших деревьев будет составлена заявка на увеличение площади для лесовосстановления в 2024 году. Работы проведут в рамках нацпроекта «Экология».

Сейчас сотрудники министерства работают с главами пострадавших муниципалитетов и Агентством печати и массовых коммуникаций республики по информированию населения о ситуации в зоне действия режима ЧС. При обнаружении очагов природных пожаров жителям необходимо сообщить об этом по телефонам:

– 27-13-60, 8-800-100-94-00 – диспетчерская Минприроды Удмуртии

– 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

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