Почти 22 тыс. первоклассников посетят бесплатные выступления в цирке Ижевска

Гостей цирка угостят мороженым. Фото: udmurt.ru

В Ижевском цирке начались бесплатные представления для первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году праздничную программу, посвященную Дню знаний, увидят почти 22 тысячи первоклассников. Представления посетят ребята не только из Удмуртии, но и из других регионов.

Для новоиспеченных школьников выступят воздушная гимнастка, клоун, акробаты, а также дрессированные попугаи и собаки на скейтбордах. С началом обучения в школе ребят поздравил и председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Я желаю вам быть усердными, слушаться учителей и, когда вырастете, стать теми, кем вы хотите – выдающимися учеными, инженерами, летчиками или врачами. Сегодняшнее представление – подарок вам от главы республики Александра Бречалова в честь того большого пути к знаниям, который начинается для вас сейчас. Потому, что любое трудное дело нужно начинать с хорошего настроения», – сказал политик.

Местные бизнесмены также вносят свой вклад в создание праздника для детей. Один из местных производителей поставил в цирк партию мороженого, которым угостят первоклассников.

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