27-летняя девушка обвиняется в попытке продажи более 1 кг наркотиков в Ижевске

Девушка привезла наркотики в Ижевск из Москвы. Фото: МВД по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в попытке продажи наркотиков осудят 27-летнюю гражданку Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушка являлась оптовым закладчиком интернет-магазина, в котором продавались запрещенные вещества. В апреле 2023 года обвиняемая привезла из Москвы в Ижевск крупную партию наркотиков. В арендованной на ул. Казанская квартире девушка расфасовала наркотические средства и подготовила их к продаже. Отмечается, что в квартире также жил годовалый ребенок обвиняемой.

Женщину задержали в Ленинском районе столицы Удмуртии. Во время прогулки с ребенком обвиняемая спрятала в водосточной трубе более 100 граммов героина и метадона. В квартире девушки обнаружили более 1 кг наркотиков, а также электронные весы и упаковочный материал.

Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1, части 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере) направлено в суд. Девушке грозит до 20 лет колонии.

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