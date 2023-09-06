Председатель Гордумы Ижевска об экс-мэре Олеге Бекмеметьеве: «Мы его не бросим»

Олег Бекмеметьев занимал пост главы Ижевска в течение 4,5 лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фарит Губаев, председатель городской думы Ижевска, прокомментировал призыв главы Удмуртии Александра Бречалова добиваться открытого расследования дела против Олега Бекмеметьева.

«К Олегу Николаевичу есть большое уважение за ту работу, которую он произвел. Мы его тоже не бросим, будем вникать, изучать, почему такие вопросы к нему возникают», – высказался Фарит Губаев.

Глава Удмуртии на заседании Городской думы поблагодарил бывшего градоначальника за работу. Он отметил, что нарушения закона покрывать нельзя, но и добиваться открытого расследования депутаты должны.

Также на сессии Гордумы выбрали нового главу города. Им стал Дмитрий Чистяков – бывший и.о. замглавы города по социальной политике.

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