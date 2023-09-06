Расширить определение мелкого хулиганства предложили в Госдуме России

Полуобнаженным считается человек, у которого нет одежды на верхней части туловища Фото: Эдуард КАРИПОВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил расширить определение мелкого хулиганства в КоАП РФ и признать ее проявлением нахождение в общественных местах в обнаженном или полуобнаженном виде. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, такие изменения в законодательстве необходимы для укрепления общественного порядка, а также защиты граждан от видов, которые могут «оскорбить человеческое достоинство и общественную нравственность».

Милонов классифицирует полуобнаженный вид человека под отсутствием одежды на верхней части туловища, а полностью обнаженный – на нижней. Отметим, что на данный момент по закону мелким хулиганством считается «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества».

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