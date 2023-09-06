20-летний водитель авто насмерть сбил пешехода в Глазове

Мужчина погиб до приезда медиков. Фото: первый отдел УГИБД МВД по Удмуртии
5 сентября в 20:50 на улице Пригородная в Глазове произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
20-летний водитель «Лады Гранта» сбил 35-летнего пешехода. По предварительной информации, мужчина шел по проезжей части в попутном водителю направлении. Отмечается, что на его одежде не было светоотражающих элементов. В результате мужчина скончался на месте аварии, не дождавшись приезда скорой помощи.
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