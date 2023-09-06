Погибшего в зоне СВО ефрейтора из Ижевска наградили медалью «За отвагу»

Военнослужащий погиб в феврале. Фото: Дмитрий Чистяков

6 сентября семье погибшего в зоне СВО ефрейтора Ивана Рылова передали медаль «За отвагу», которой посмертно наградили бойца. Об этом сообщает мэр Ижевска Дмитрий Чистяков.

Сообщается, что военнослужащий заключил контракт практически сразу после начала СВО. Мужчина погиб 6 февраля 2023 года в ходе контрбатарейной борьбы, – боец попал под артиллерийский обстрел.

В память ефрейтора в Ижевске планируют провести турнир по футболу на стадионе «Торпедо». Подготовка начнется в ближайшие дни.

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