Бесплатная вакцинация домашних животных пройдет в Ижевске с 9 по 23 сентября

В Ижевске пройдет месячник по профилактике бешенства. Фото: Фото: Мария Бакланова

С 9 по 23 сентября в Ижевске будут работать выездные бригады ветеринаров, которые смогут бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Прививки от бешенства питомцам нужно ставить каждый год. Ветеринары отмечают, что лекарства от этого заболевания нет, а все заразившиеся животные умирают. Поэтому вакцинация просто необходима.

Специалисты будут работать по следующему графику:

9 сентября

(ул. Ворошилова, ул. Берша)

10:00 –11:00 – ул. Дзержинская, 271 (кафе «Былина»)

11:30 – 12:30 – ул. Ворошилова (Корпорация «Центр»)

13:00 – 14:00 - ул. Берша, 37 ( м-агазин «Экомаркет»)

(ул. Партизанская, ул. Щедрина)

10:00 – 11:30 – перекресток улиц Партизанская и Краснопосельская

12:00 – 13:30 – ул. Щедрина, 1

14:00 – 15.00 – ул. Камская, 6.

10 сентября

(ул. Кунгурцева, ул. 9-е Января, п. Смирново)

10:00 – 11:30 – ул. Кунгурцева, 25 (ларек «Водица»)

12:00 – 13:30 – ул. 9-е Января, 217а (парковка возле ТЦ «Урал»)

14:00 – 15:00 – п. Смирново, ул. Старосмирновская (ориентир дома 34-35)

16 сентября

(Буммаш)

10:00– 12:00 – ул. Дзержинского, 48б (возле ларька «Славица»)

12:30 – 14:30 – Рябиновый сквер (ориентир ул. 9-е Января, 167)

(ул. Клубная, ул. Малиновая гора, Металлург)

10:00 – 11:00 – ул. Школьная, 44а (автомобильная стоянка)

11:30 – 13:30 – ул. Клубная, 33

14:00 – 15:00 – ул. Малиновая гора (ориентир агитплощадка)

17 сентября

(мкрн Орловское, мкрн Пазелы)

10:00 – 11:00 – мкрн Орловское (ориентир Пилорамма, ул. Колосковая, 64)

11:15 – 12:30 – на выезде магазин «Магнит», ул. В. Меркушева, 23

13:00 – 14:00 – ул. Камышовая (ориентир пруд)

14:00 – 15:00 – перекресток улиц Пазелинская, Усадебная, Белая

23 сентября

(ул. Тимирязева, ул. Совхозная)

10:00 – 12:00 – ул. Тимирязева, 5а

12:30 – 13:30 – ул. Совхозная, 111

14:00 – 15:00 – ул. Совхозная, 9

(мкрн Люлли, мкрн. Медведево, мкрн Костина Мельница)

10:00 – 11.30 – ул. Люллинская, 3 (ориентир магазин)

12:00 – 13:00 – перекресток улиц Медведевская и Санаторная

13:30 – 15.00 – мкрн Костина Мельница, конечная остановка общественного транспорта (ориентир «Почта России»).

Все вопросы по вакцинации животных можно задать в группе ВКонтакте «Ижевская горСББЖ» или по телефону горячей линии 8-912-766-20-49.

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