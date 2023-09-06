Команда Ижевска взяла бронзу на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках

Ижевская команда заняла третье место. Фото: администрация Ижевска

Команда «Локомед» из Ижевска заняла третье место на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Соревнования прошли в столице Удмуртии 4 и 5 сентября. В них приняли участие 8 команд из разных городов страны. Победителями турнира стали спортсмены из Казани «Крылья Барса», а серебро взяла команда «Волга» из Ульяновска.

Судьи также озвучили лучших игроков мероприятия. Из ижевских команд были названы Светлана Мокрушина — «Локомед» и Салават Бакиев — «Купол».

Отметим, что ижевскую команду для игры в баскетбол на колясках в 2014 году создал учитель Николай Безумов. Подробнее об этом писали наши коллеги с портала Izhlife.

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