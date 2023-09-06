В Удмуртии задержали подпольных оружейников

Стражи порядка изъяли более 700 единиц оружия. Фото: ФСБ России

ФСБ России пресекла деятельность 217 нелегальных оружейников в 53 субъектах страны, в том числе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В подпольных мастерских задержанные изготавливали оружие, а затем продавали его.

За июнь и июль этого года стражи порядка изъяли 757 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, гранаты и др. Было закрыто 84 подпольных мастерских, в которых модернизировалось оружие и изготавливались боеприпасы. Сейчас стражи порядка продолжают поиски нелегальных оружейников.

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