Невозможность оплаты и высаженные с маршрутов школьники: жители Сарапула жалуются на электронные проездные

Глава города провел совещание с компаниями-перевозчиками Фото: Амир Закиров

В общественном транспорте Сарапула ввели систему электронных проездных, на сбои в работе которой пожаловались местные жители. Глава города Виктор Шестаков признал наличие погрешностей и отреагировал на претензии горожан.

«Это достойный проект, о полезности которого мы еще не раз поговорим. И тем не менее, у некоторых граждан возникли трудности», – написал мэр на своей странице ВКонтакте.

В соцсетях горожане возмущались из-за проблем с оплатой проезда: у одних списываются деньги сразу за две поездки, а у других – оплата не проходит вообще. Также из-за неработающих проездных некоторые кондукторы высаживали из общественного транспорта школьников. Сложившуюся ситуацию градоначальник обсудил на совещании с компаниями-перевозчиками.

«Дети и пожилые люди требуют особого отношения со стороны кондукторов, а отсутствие школьной справки – не повод высаживать ребенка из автобуса. Все необходимые инструкции еще раз проведены и, надеюсь, инциденты больше не повторятся», – сказал глава.

Сообщить о перебоях в работе электронных проездных или любой другой проблемой, связанной с этой темой можно по телефону 8 800 700 34 46 или в личных сообщениях Виктору Шестакову.

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