Погода в Ижевске на день: 7 сентября ожидаются дожди и до +19 градусов

Прогноз для ижевчан на четверг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доброе утро, Ижевск! Рассказываем, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 7 сентября в столице республики ожидается облачная и дождливая погода. Станет прохладнее. Температура воздуха днем составит +17.. +19°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 7-12 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, будет около +7°С. Дожди продолжатся, но станут менее интенсивными, чем в дневное время. Ветер изменится на северо-западный, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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