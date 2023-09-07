Капуста и картофель подешевели в Удмуртии за минувшую неделю

За неделю в Удмуртии на 13,16 руб. подорожали огурцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 29 августа по 4 сентября на полках в магазинах Удмуртии произошел ряд ценовых изменений. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, за минувшую неделю на 14,25 руб. подорожала вареная колбаса. Также на 13,16 руб. поднялись цены на огурцы, на 5,53 руб. – на литр подсолнечного масла и на 3,85 руб. – на рис. В то же время 8,13 руб. снизились цены на белокочанную капусту. Также на 6,05 руб. подешевел репчатый лук, на 5,98 руб. – морковь и на 2,68 руб. – картофель. Отметим, что аналитики рассматривали среднюю цену за один кг товара.

Из непродовольственных товаров на 7,8% подорожала зубная паста, при этом на 1,7% снизилась цена на зубную щетку. Также на 2,3% поднялись цены на валидол.

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