На вид лет 16: очевидцы сообщают о падении подростка из окна многоэтажки в Ижевске

Полиция занята установлением причин и обстоятельств трагедии. Фото: @iggs18
6 сентября в 23:00 на козырек подъезда многоэтажки на улице Берша в Ижевске упал подросток. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам горожан, погибший выпал из окна. Примерный возраст подростка – 16 лет. Yа место трагедии были вызваны экстренные службы. Уточнением причин и обстоятельств произошедшего занимается полиция.
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