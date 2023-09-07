Ущерб в 1,2 млн рублей: бывший руководитель звена одного из ВУЗов в Удмуртии украл выделенные на реализацию нацпроекта деньги

Мужчина признал вину и возместил ущерб Фото: Мария Бакланова

Бывший сотрудник руководящего звена одного из региональных ВУЗов в Ижевске украл из федерального бюджета 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчина фиктивно устроил на работу в университет граждан и таким образом украл деньги, которые выделили на реализацию нацпроекта «Образование».

В рамках следствия подозреваемый признал вину и вернул похищенные деньги. Суд признал его виновным по части 1 статью 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и оштрафовал. Приговор вступил в законную силу.

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