44-летнего жителя Удмуртии задержали за кражу 2 т щебня для отсыпки дороги

Украденный стройматериал был изъят полицией. Фото: МВД по Удмуртии
В Селтинском районе по подозрению в краже щебня задержали 44-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Ранее администрация района подготовила щебень для отсыпки дорог в муниципалитете. После проведения работ у специалистов осталось две тонны строительного материала, который они оставили в общей куче недалеко от дороги. Подозреваемый увидел, что щебень лежит и не используется в течение нескольких дней, и поэтому приехал на место на личном тракторе, а затем отвез стройматериал к себе на участок и обсыпал им часть территории.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), мужчине грозит до двух лет колонии. Полиция изъяла украденный щебень.
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