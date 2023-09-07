44-летнего жителя Удмуртии задержали за кражу 2 т щебня для отсыпки дороги

Украденный стройматериал был изъят полицией. Фото: МВД по Удмуртии

В Селтинском районе по подозрению в краже щебня задержали 44-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее администрация района подготовила щебень для отсыпки дорог в муниципалитете. После проведения работ у специалистов осталось две тонны строительного материала, который они оставили в общей куче недалеко от дороги. Подозреваемый увидел, что щебень лежит и не используется в течение нескольких дней, и поэтому приехал на место на личном тракторе, а затем отвез стройматериал к себе на участок и обсыпал им часть территории.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), мужчине грозит до двух лет колонии. Полиция изъяла украденный щебень.

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