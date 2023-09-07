Украла 1,3 млн рублей: директор магазина в Увинском районе брала деньги из кассы для погашения своих долгов

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Константин ИВШИН

В Увинском районе в присвоении денег подозревается 54-летняя местная жительница, директор магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в течение двух недель в августе 2023 года женщина брала из кассы магазина деньги и тратила их на погашение долгов. Таким образом подозреваемая украла 1 345 000 рублей. Недостачу выявили сотрудники службы безопасности сети магазинов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет колонии.

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