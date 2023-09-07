«ГАЗель» загорелась на улице Буммашевская в Ижевске

О пострадавших не сообщается. Фото: @udmurtiya18rus
В ночь на 7 сентября рядом с домом №32 на улице Буммашевская в Ижевске загорелась «ГАЗель». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Есть вероятность поджога», – отмечают горожане.
Судя по фото, пламя задело кабину автомобиля, крышу и капот. О наличии пострадавших не сообщается.
Есть вероятность поджога автомобиля. Фото: @udmurtiya18rus
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