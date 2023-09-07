«ГАЗель» загорелась на улице Буммашевская в Ижевске

О пострадавших не сообщается. Фото: @udmurtiya18rus

В ночь на 7 сентября рядом с домом №32 на улице Буммашевская в Ижевске загорелась «ГАЗель». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Есть вероятность поджога», – отмечают горожане.

Судя по фото, пламя задело кабину автомобиля, крышу и капот. О наличии пострадавших не сообщается.

Есть вероятность поджога автомобиля. Фото: @udmurtiya18rus

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Подросток выпал из окна на улице Берша в Ижевске 6 сентября

Удмуртия готова к отопительному сезону на 87%

Лепс обожает анекдоты, Тимати любит простые макарошки, Клава Кока стала взрослой: Павел Баженов из Удмуртии раскручивает звезд эстрады