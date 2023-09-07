763 случая рака кожи выявили врачи Удмуртии с начала 2023 года

Быстрое выявлении онкологии часто связано с прохождением гражданами диспансеризации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За первые семь месяцев 2023 года в Удмуртии было зарегистрировано 763 случая рака кожи, включая 88 случаев меланомы. Из них 63,7% были выявлены у женщин, а 36,3% у мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона

Сейчас различные новообразования являются одними из самых распространенных заболеваний кожи.

По словам главного внештатного онколога Минздрава Удмуртии, злокачественные опухоли кожи составляют около 15% от общего числа вновь диагностированных случаев рака. На данный момент этот вид рака является одним из наиболее распространенных. Так в течение 2022 года в регионе было зарегистрировано 1082 случая злокачественных новообразований кожи.

Однако следует отметить, что 96% новых случаев этого опасного заболевания в Удмуртии выявляются на ранних стадиях, это связано с диспансеризацией, которую активно проходят жители региона.

«Обычно на ранних стадиях онкологические заболевания никак себя не проявляют. Именно поэтому необходимо регулярно проходить обследования, проверять все родинки и уплотнения на коже. При своевременной диагностике меланома излечима в большинстве случаев, но важно вовремя выявить болезнь», – отметила Светлана Лысанова.

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